وفد من العتبة الحسينية يجتمع بعشائر الكاظمية لتهذيب السواني العشائرية من العرفية الى الشرعية

2021/11/29 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع وفد من العتبة الحسينية المقدسة

بعشائر منطقة الكاظمية في بغداد لشرح

السواني العشائرية وتهذيبها وفقا للشرع

الشريف

وقال مسؤول الوفد الشيخ فاهم

الابراهيمي لوكالة نون الخبرية ان وفد

العتبة الحسينية

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