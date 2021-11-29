2021/11/29 | 21:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قررت السلطات التركية تعليق الدراسة، الثلاثاء، بولايتي إسطنبول، وقوجه لي، بسبب الأحوال الجوية السيئة.جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لمحطلة “تي أر تي خبر” التلفزيونية المحلية.ومع صباح الإثنين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعطّل الدراسة في ولايتين لسوء الأحوال الجوية المركز الخبري الوطني.

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