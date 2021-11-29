"لا ننحني إلا لله".. تفاعل على مقطع من كلمة وزير الطاقة السعودي

2021/11/29 | 21:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون مقطعا من كلمة وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والتي أكد فيها أن السعوديين "لا ينحنون إلا لله" في حفل إطلاق مراحل تطوير حقل الحافورة الإثنين

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