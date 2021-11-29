مستشار الكاظمي يكشف عن مفاجآت تنتظر الاقتصاد العراقي

2021/11/29 | 21:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، الاثنين، عدم العودة لانغلاق اقتصادي شامل كما حدث في عام 2020، مع ذهاب أسعار النفط نحو الاستقرار، لكنه حذر من مخاطر تقلبات سوق الطاقة في العالم والمفاجآت التي قد تحصل".

وقال صالح للوكالة الرسمية، اليوم (29 تشرين الثاني 2021)، إن "الورقة البيضاء منهج اصلاحي متوسط الأجل وفي الوقت نفسه تعبير عن سياسة الدولة في مواجهة مشكلات اقتصادنا الريعي الذي على الرغم من حالة التفاؤل في اسعار النفط إلا أنه مازال يخضع لمخاطر تقلبات سوق الطاقة في العالم والمفاجآت التي قد تحصل"

وأضاف، انه "على الرغم من ذلك لا أعتقد أن العالم سيشهد انغلاقا اقتصاديا كليا والتعايش مع حالات ركود خطيرة على غرار ما حدث في العام 2020، إذ سيوفر الاقتصاد العالمي ميكانيكيات حركة ونشاط افضل من العام الماضي وخلال العام 2022 نتوقع تسيير النشاط الاقتصادي على صعيد بلدان العالم".

ولفت إلى أنه "ربما هنالك مخاوف صحيحة تحذيرية عالمية مشروعة جدا للوقاية من متحور جائحة كورونا والتحوط من آثارها ولكن ربما تلك التحوطات قد تخفي بعض استرتيجيات الدول المستهلكة للنفط لخفض جماح فائض الطلب على موارد الطاقة ومنها النفط الخام كوسيلة مساعدة لمواجهة تصاعد الاسعار".

وتابع، "وهو امر تكتيكي قد ينجح في ابطاء وتيرة تزايد اسعار النفط بغية استقرارها في نطاق توازن سوق الطاقة دون زيادات سعرية كانت متوقعة".

وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قد اوضح في وقت سابق، مدى تأثر العراق وسوق النفط بتذبذب أسعاره جراء استمرار التنافس والخلاف الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

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