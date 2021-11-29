فائق الشيخ علي يرد بشاهد تاريخي على وصف بلاسخارت بـ’العجوز’

2021/11/29 | 21:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علّق النائب السابق فائق الشيخ علي، الاثنين، على وصف مبعوثة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت بـ "العجوز".

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وذكر الشيخ علي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (29 تشرين الثاني 2021)، انه "في عام 1990م وصف صدام رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر بالعجوز الشمطاء، كان عمرها وقتها 65 سنة..



فلم تكن عجوزا شمطاء، والذي معناها الكبيرة الطاعنة بالسن".

واضاف انه "في عام 2021م أطلقت الميليشيات المهزومة على بلاسخارت، وهي من مواليد 1973م، وعمرها 48 سنة الوصف نفسه، وهي كحيلة!، إمشوا سلابات!".

وأكدت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، الأحد، أن الانتخابات المبكرة مثلت المرأة العراقية بشكل جيد.

وقالت بلاسخارت في تصريحات أثناء كلمة لها في مؤتمر "استراتيجيات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أربيل"، تابعها "ناس" (28 تشرين الثاني 2021)، إنه "بحسب النتائج الأولية في البرلمان العراقي، فإن عدداً كبيراً من المرشحات أصبحن عضوات في البرلمان العراقي، بما نسبته اكثر من 25 بالمائة، وهذه ضرورة، وليست محل سعادة فقط".

وأضافت، "ما رأيته في الاقيم من تمثيل المرأة كان كبيراً، وانا كامرأة أعرف أهمية مشاركة المرأة في القيادة والوصول في المراتب العليا، المرأة اليوم داخل المؤسسات تصبحن طليعيات للأجيال المقبلة".

وتابعت، "لنكن صريحين أكثر، حقوق المرأة لم تتحقق بعد في العراق، أمامنا الكثير، يجب ان تكون هنا اصلاحات اكثر، لافتة "كنت أول وزيرة دفاع في هولندا، وأول ممثلة للأمين العام في العراق، واليوم هناك من يقول عن امرأة عجوز، وهو أكبر مني سناً".

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