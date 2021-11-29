اليمين المتطرف الاميركي يعثر على قائده - جورج كتن

2021/11/29 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جورج_كتن يخطئ المتابعون للمشهد السياسي الاميركي عندما يكتفون بمتابعة سياسات الحزبين الرئيسيين اذ يفوتهم الالمام بالصورة الشاملة للحياة السياسية ويهملون قوى مؤثرة تلعب دورا لا يستهان به، يتصاعد احيانا حسب الظروف المتغيرة لتصبح هذه القوى لاعبا اساسيا على الساحة السياسية.



ونقصد هنا بشكل خاص قوى اليمين المتطرف الاميركي الذي رافق التاريخ الاميركي منذ القدم، ومن اهم تجلياته، انصار التفرقة العنصرية الذين تأطروا ......





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