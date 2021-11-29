2021/11/29 | 21:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W7TwrXKkCKw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذوو الإعاقة.. حقوق التعيينات على ورق القوانين | تقرير زيد الطائي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذوو الإعاقة.. حقوق التعيينات على ورق القوانين | تقرير زيد الطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).