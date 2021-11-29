2021/11/29 | 21:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qj4S6y2yhg4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قراءة في نتائج التحقيق | حوار التاسعة مع د. زيد عبد الوهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قراءة في نتائج التحقيق | حوار التاسعة مع د. زيد عبد الوهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).