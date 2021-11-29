2021/11/29 | 21:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر مستشار لجنة الزراعة النيابية والمختص بالشأن الزراعي والمائي عادل المختار، اليوم الإثنين، من مشاكل كبيرة تواجه القطاع الزراعي والبيئي في حال لم تتدارك الحكومة العراقية الأمر سريعاً.

وقال المختار في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "شحة المياه في العراق اثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي وتسبب بتراجعه وتقلصه إلى 50% حيث اصبحت المساحة المخصصة لزراعة الحنطة تقدر بملونين و200 الف دونم والمساحة المخصصة لزراعة الشعير اصبحت 200 الف دونم"، مؤكداً أن "هذا يعد تقلص كبير في المساحات المزروعة سيؤدي إلى بطالة كبيرة حيث ان نسبة العراقيين العاملين في الزراعة تبلغ 60% ولهذا من المحتمل جدا حصول هجرة كبيرة من الريف إلى المدينة".

وأضاف، أن "شحة المياه وارتفاع نسبة الملوحة في المياه تسبب بتهديد الجاموس العراقي بالانقراض وتراجع انتاج الحليب كما ان تربية الأسماك بالاقفاص والبحيرات ستتوقف بسبب انخفاض مناسيب مياه الانهار ".

وتابع المختار، أن "هناك قلقا كبيرا في حال استمرت وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية بنفس السياسية الحالية في إدارة الزراعة بالطريقة القديمة واستخدام منظومات الري القديمة وعدم وجود دراسة جدوى للمشاريع الزراعية".

وأشار إلى أن "انخفاض مناسيب المياه ادى إلى تلوث بيئي فضلا عن زيادة نسبة الملوحة"، داعياً "الحكومة إلى تصفية مياه الصرف الصحي التي تذهب إلى الانهار قبل حصول ازمة بيئية كبيرة".

ولفت إلى أن "المشاكل التي تواجه الزراعة في العراق هي عدم استخدام منظومات الري الحديثة وتقليل استهلاك المياه التي تقدر ب25 مليار إلى 15 او 12 مليار في ظل الظروف الحالية التي حذر منها مؤتمر كلاسكو الذي عقد في لندن والذي صنف العراق كخامس اكبر دول العالم تضرراً من أزمة الجفاف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نداء عاجل إلى الحكومة لإنقاذ الزراعة وتحذيرات من تلوث بيئي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نداء عاجل إلى الحكومة لإنقاذ الزراعة وتحذيرات من تلوث بيئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).