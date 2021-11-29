القبض على ارهابيين اثنين حاولا الدخول والخروج من الرطبة بالانبار وارهابي غربي بغداد

2021/11/29 | 21:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت مفرزة استخبارية القبض على ارهابيين اثنين حاولا الدخول والخروج من الرطبة بالانبار وارهابي اخر غربي بغداد.وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني انه : استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تم القاء القبض على ارهابيين اثنين في سيطرة ٧٠ مدخل رمادي رطبة بالانبار حاول احدهما الدخول لقضاء الرطبة بينما حاول الاخر الخروج من الرطبة باتجاه الرمادي مشيرا الى انهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.على صعيد متصل القت القوات الامنية القبض على مطلوب بتهمة الارهاب غربي بغداد.وذكر بيان لخلية للاعلام الامني ان : ان مفارز سيطرة ابي غريب الجديد التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاول النفاذ من السيطرة.واضاف : تم التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين وتبين انه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالارهاب .واشار الى: تسليمه اصوليا الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون./انتهى3

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