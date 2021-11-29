2021/11/29 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، عدد طلبات التعيين المقدمة عبر استمارتين فتحتا أخيراً، وفيما أوضح طريقة تحديد الدرجات الوظيفية وعددها، لفت إلى أن هناك 6 نقاط للمفاضلة، مؤكداً في الوقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يحدد عدد طلبات التعيين المقدمة ويستثني هذه الوزارات المركز الخبري الوطني.

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