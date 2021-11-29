2021/11/29 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية وقانونية مختلفة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية وقانونية مختلفة في كربلاء المركز الخبري الوطني.

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