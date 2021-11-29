بعد اطلاق استمارتين للتقديم.. مجلس الخدمة يعلن معايير المفاضلة في التعيين

2021/11/29 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، عدد طلبات التعيين المقدمة عبر استمارتين فتحتا أخيراً، فيما أوضح طريقة تحديد الدرجات الوظيفية وعددها.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام محسن اللهيبي في تصريح تابعه NRT عربية، (29 تشرين الثاني 2021)، إنه "تم إطلاق استمارة الكليات الساندة/ العلوميين وتم استقبال أكثر من 48 ألف طلب، وبعد التدقيق تم فرز 13 ألف طلب وعلى ضوء ذلك تمت مقابلة حملة الماجستير والدكتوراه وعددهم 1050 شخصاً و6 آلاف آخرين سيتم اختبارهم ومن ثم اختيار 7050 شخصا للتعيين".

وأضاف، أنه "أما فيما يتعلق باستمارة حملة الشهادات العليا والأوائل التي تشمل ديوان الرقابة المالية وبيت الحكمة وشورى الدولة وهيئة المنافذ الحدودية فقد بلغ عدد المشمولين بالتقديم أكثر من 13 ألفاً من بينهم أكثر من 3 آلاف وصلت استماراتهم للتدقيق".

وتابع: "اليوم انتهت المقابلات الخاصة بالعلوميين، فيما سيتم اليوم وفي تمام الساعة 12 من منتصف الليل إغلاق التقديم على استمارة حملة الشهادات العليا والأوائل وبعدها تتحول إلى مرحلة التدقيق ومن ثم ستقام مرحلة الاختبار وإعلان النتائج".

وبشأن كيفية استيعاب الخريجين وتعيينهم، بين اللهيبي أن "الدرجات تحدد من وزارة المالية بعد رفعها من قبل الهيئات والوزارات للوزارة ومن ثم يتم وضع التخصيص المالي، وما وصلنا في الفترة الأخيرة هي درجات تشمل ديوان الرقابة المالية وبيت الحكمة وشورى الدولة وهيئة المنافذ الحدودية وهذه الجهات هي من تحدد الشهادات والكليات المطلوبة".

وأشار إلى أن "الدرجات التي يوفرها مجلس الخدمة تحددها الوزارات وتطلق استمارة التوظيف على أساسها"، لافتاً إلى أن "جميع الوزارات تخضع في تعييناتها لمجلس الخدمة باستثناء الوزارات الأمنية".

وتابع أن "من يتقدمون للاختبار ولم تعلن أسماؤهم بإمكانهم التقديم مجدداً شريطة أن لا يكونوا متقدمين على استمارتين للتوظيف في آن واحد".

وأكد أن "المفاضلة في التعيين تتم على أساس الزوجية والأطفال والمعدل وسنوات التخرج وقنوات الشهداء والسجناء السياسيين".

"قناة العراقية"

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