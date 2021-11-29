أحمد ملا طلال يواصل الاحتجاب.. والقناة تعيد حلقة سابقة

2021/11/29 | 22:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يواصل الإعلامي أحمد ملا طلال، الاحتجاب عن الظهور في برنامجه اليومي "مع ملا طلال" الذي يبث عبر فضائية "UTV"، احتجاجاً على حذف حلقته من منصات السوشيال ميديا الخاصة بالقناة المذكورة، والتي كانت قد تناولت ملف احتجاجات مدينة السليمانية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأعادت القناة عند الساعة العاشرة "موعد البرنامج" من مساء اليوم الاثنين (29 تشرين الثاني 2021)، حلقة بُثت يوم (22 تشرين الثاني 2021).

وكان الإعلامي أحمد ملا طلال، قد اعلن، أمس الاحد، امتناعه عن تقديم حلقة برنامجه الذي يعرض على قناة "UTV"، احتجاجاً على رفع احدى حلقات البرنامج من الـ"سوشيل ميديا".

وذكر ملا طلال في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (28 تشرين الثاني 2021)، "سأمتنع عن تقديم حلقة اليوم من برنامجي على UTV احتجاجاً على رفع حلقة مظاهرات السليمانية من السوشيال ميديا الخاصة بالقناة وقد استمر بالممانعة لحين إعادة الأمور إلى نصابها".

واضاف "حرصي على كوردستان يفوق أحيانًا مثيله على باقي العراق"، موضحاً "لا يجب الرضوخ لنفاق مسؤول مخطيء، طامح إلى منصب كبير".

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