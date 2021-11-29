المفاوضات النووية..

2021/11/29 | 22:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى الاتحاد الأوروبي، الإثنين، تفاؤله بشأن استئناف المحادثات النووية مع إيران، وأكد أن "الوفود منفتحة على التعرف على موقف إيران بشأن برنامجها النووي"، في حين أصرت واشنطن أن الهدف من المفاوضات يكمن في "عودة إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي".

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