تعليق جديد من الصحة العراقية حول

2021/11/29 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علقت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، على المخاوف من دخول المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" الى العراق.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، لـ(بغداد اليوم) "لكل حادث له القرارات الخاصة به، وحتى تشديد الاجراءات الوقائية يعتمد على مستجدات الموقف الوبائي اليومي وايضا حدة الفيروس وسرعة انتشاره، وكذلك نسب التلقيح".

وبينت فلاح انه "من الممكن ان تكون هناك قرارات واجراءات اكثر شدة من القرارات السابقة لغرض منع الانتشار وتفشي الفيروس، لكن لحد هذه اللحظة لم ندخل في موجة رابعة اخرى للفيروس المستجد او المتحور الجديد".

وحذرت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة من "عدم الالتزام بوضع الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، خصوصاً ومع حلول فصل الشتاء، حيث تكثر اصابات الامراض التنفسية والأنفلونزا ونزلات البرد، والذي ممكن ان يعرض البلاد الى ظهور موجة جديدة".

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