2021/11/29 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، انتخاب العراق رئيساً للجنة السلامة الجوية في المنظمة العربية للطيران المدني.

وذكرت سلطة الطيران المدني في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "لجنة السلامة الجوية في المنظمة العربية للطيران المدني انتخبت مدير السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي علي نعمة رشم رئيساً لها في دورتها الحالية" .

وأضافت، أن "ذلك الحدث يعد مهماً لدور العراق ومكانته في المنظمة العربية للطيران المدني من خلال حضوره البارز في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والتي من شأنه تعزيز آليات عمل السلامة الجوية ودورها الفعال مع دول الأعضاء ".

من جهته، أثنى مدير السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي على الدور المتميز والمتابعة المتواصلة من قبل رئيس سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن نائل سعد عبد الهادي من أجل تفعيل دور السلامة الجوية أمام المنظمات وهيئات الطيران الدولية ،كما يعد ذلك منجزاً يضاف لعمل سلطة الطيران المدني العراقي بعد مضي أسبوعين على انتخاب ممثل جمهورية العراق نائباً لرئيس لجنة النقل الجوي في المنظمة العربية للطيران المدني .

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