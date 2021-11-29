وزيرا خارجية إيران والإمارات يبحثان في اتصال هاتفي عددا من القضايا التي تهم البلدين

2021/11/29 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم عددا من القضايا التي تهم البلدين .وأكد عبد اللهيان خلال الاتصال بحسب الاعلام الايراني , إن الحكومة الايرانية الجديدة عازمة على مواصلة مشاوراتها وتعاونها الفعال مع الأصدقاء والجيران , داعيا نظيره الإماراتي لزيارة طهران".وناقش الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا بما في ذلك القضيا السياسية والقنصلية والثنائية".بدوره اعرب وزير الخارجية الإماراتي في الاتصال الهاتفي عن تقديره لأمير عبد اللهيان على إقامة علاقات وثيقة ومستمرة مع الإمارات ، واصفا إياها بأنها مؤشر على جهود البلدين لتطوير العلاقات"./انتهى2

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