الروائيات في أمريكا اللاتينية يخرجن من الشرنقة القسرية

2021/11/29 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوادالاخارا‭ (‬المكسيك‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تخرج‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬والأرجنتين‭ ‬والبيرو‭ ‬وتشيلي‭ ‬من‭ ‬الظل‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأدب‭ ‬الذي‭ ‬يهيمن‭ ‬عليه‭ ‬الكتّاب‭ ‬الرجال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬في‭ ‬غوادالاخارا‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬السبت‭.‬ ويُتوقّع‭ ‬حضور‭ ‬مئات‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الكتابة‭ ‬إلى‭ ‬المعرض‭ ‬المستمرّ‭ ‬حتى‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬والأهمّ‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ […]

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