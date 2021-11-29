2021/11/29 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نجح‭ ‬سحر‭ ‬فيلم‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬الجديد‭ “‬إنكانتو‭” ‬من‭ “‬ديزني‭” ‬في‭ ‬نيل‭ ‬استحسان‭ ‬الجمهور‭ ‬فمنحه‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬إيرادات‭ ‬شباك‭ ‬تذاكر‭ ‬صالات‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭ ‬فور‭ ‬إطلاقه،‭ ‬بحسب‭ ‬الأرقام‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬الأحد‭ ‬شركة‭ “‬إكزبيتر‭ ‬ريليشنز‭” ‬المتخصصة‭.‬ فهذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬يتمحور‭ ‬على‭ ‬مغامرات‭ ‬المراهقة‭ ‬العادية‭ ‬ميرابيل‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬عائلة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((إنكانتو) فيلم رسوم متحركة من ديزني يتصدر شباك التذاكر الأمريكي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((إنكانتو) فيلم رسوم متحركة من ديزني يتصدر شباك التذاكر الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).