مشروع قانون لتجريم الزواج بثانية في مصر وشيخ الأزهر:التعدد رخصة مقيدة بشروط

2021/11/29 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة عاد‭ ‬ملف‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬إلى‭ ‬واجهة‭ ‬الأحداث‭ ‬عقب‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬النائبة‭ ‬المصرية‭ ‬أمل‭ ‬سلامة‭ ‬طالبت‭ ‬فيه‭ ‬بتجريم‭ ‬الزواج‭ ‬الثاني‭ ‬دون‭ ‬إخطار‭ ‬الزوجة‭ ‬الأولى‭ ‬ومعاقبة‭ ‬الزوج‭ ‬بالحبس‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬إخطار‭ ‬الزوجة‭ ‬الأولى‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬وعقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬والغرامة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬الزوج‭ ‬بإقرار‭ ‬حالته‭ ‬الإجتماعية‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬الزواج‭ .‬ومن‭ […]

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