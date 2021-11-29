2021/11/29 | 22:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصلَ وفدُ المنتخب اللبناني للشباب إلى العاصمة بغداد قادماً من أربيل لملاقاة منتخبنا للشباب يوم الأربعاء المقبل في افتتاح ملعب المدينة في نهائي بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب، وكان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخب لبنان للشباب يصل إلى بغداد المركز الخبري الوطني.

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