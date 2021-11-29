دفاعا عن المادية التاريخية - آلان وودز

2021/11/29 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آلان_وودز يعلن التيار الماركسي الأممي بفخر صدور عدد الشتاء لعام 2021 من المجلة النظرية “الدفاع عن الماركسية”! يدور هذا العدد الأخير حول موضوع المادية التاريخية.



ننشر أدناه افتتاحية العدد بقلم آلان وودز.لقد تجاوز نجاح العدد الأول من المجلة الجديدة “الدفاع عن الماركسية” حتى أكثر توقعاتنا تفاؤلاً.



لقد رحب قرائنا ترحيبا حارا بتركيزنا على الفلسفة الماركسية بشكل خاص، ولا سيما الجدل ضد الجنون الذي ......





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