سلطات القلق - غادة حداد

2021/11/29 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غادة_حداد يمرّ الوقت دون هوادة، أفكار الغضب تسيطر على واقع يمسي دون إنذار مستقبلاً.



دقائق، ساعات، أيام، وسنون مرت، ولا طريقَ لتهدأ العاصفة.



يجتاح القلق الأفراد والمجموعات، يجتمعون حول أسئلة عن مصيرهم ومستقبل أولادهم، أمنهم وأمانهم.ومع سيطرة الفردانية على نمط إنتاجنا وسلكونا، ستنسحب حكماً على صحتنا النفسية، على اعتبار أن الفرد مسؤول عن تطوير ذاته، وحل مشاكله وماهية قدرته على التعامل مع قلقه أو مر ......





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