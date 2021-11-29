محمد مراندي لـCNN: إيران أقوى بكثير من أي دولة أخرى في هذه المنطقة

2021/11/29 | 22:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جزء من لقاء مع شبكة CNN قال محمد مراندي، أستاذ دراسات أمريكا الشمالية بجامعة طهران ومستشار الفريق المفاوض الإيراني في فيينا، إن إيران وحلفائها أقوياء للغاية، وإن شن أي حرب أو ضربة ضدها، سيؤدي لرد ثقيل للغاية.

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