بايدن عن المتحور الجديد

2021/11/29 | 22:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوجيه رسائل إلى الأمريكيين نظرًا لأن عددًا متزايدًا من البلدان في العالم تبلغ عن ارتفاع حالات الإصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا والمسمى "أوميكرون".

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