العواصف القوية تتسبب بتعطيل الدوام الرسمي غداً في إسطنبول (فيديو)

2021/11/29 | 22:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت ولاية إسطنبول التركية، الاثنين، تعليق الدراسة غداً الثلاثاء، بسبب العواصف القوية التي أوقعت ضحايا وتسببت بخسائر كبيرة.

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ووفقا لبيانات المديرية الإقليمية الأولى للأرصاد الجوية، فإن العاصفة والرياح الشديدة التي تضرب إسطنبول ستستمر لغاية الساعة 18:00 مساء الثلاثاء وبسرعة 70-90 كيلومترا في الساعة.

وبناء على ذلك، قررت الولاية تعليق جميع الأنشطة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة ليوم واحد الموافق 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

كما سيتم اعتبار المعاقين والحوامل العاملين في المؤسسات والمنظمات العامة في إجازة إدارية خلال يوم الثلاثاء.

وأعلنت ولاية إسطنبول التركية، الإثنين، مصرع 4 أشخاص بينهم أجنبي وإصابة 19 جراء العواصف وسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الولاية في بيان نقلته "الأناضول" وتابعه "ناس"، (29 تشرين الثاني 2021)، أنه "وفقا لبيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم مواطن أجنبي وأصيب 19 منهم 3 في حالة حرجة جراء سوء الأحوال الجوية."

وأظهرت مشاهد تناقلتها وسائل إعلام تركية، خسائر جسمية جراء عاصفة وصفت بأنها غير مسبوقة ضربت الولاية.

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