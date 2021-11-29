"مراجعة إضافية" للشرق الأوسط.. البنتاغون يقيّم انتشار القوات الأميركية حول العالم

2021/11/29 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول رفيع في البنتاغون إن منطقة المحيطين الهندي والهادىء شكلت أولوية في مراجعة تموضع القوات الأميركية حول العالم، التي أوصت بضرورة إجراء تقييم إضافي للشرق الأوسط على وجه التحديد.

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