2021/11/29 | 22:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناصر الغنام يودع سكان الأنبار منتقلاً للأكاديمية العسكرية: الإنجاز الأمني المتحقق لن يمحى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/29 | 22:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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