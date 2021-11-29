2021/11/29 | 22:56 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاسترليني يهبط مقتربا من أدنى مستوى في 11 شهرا وسط مخاوف من أوميكرون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/29 | 22:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسترليني يهبط مقتربا من أدنى مستوى في 11 شهرا وسط مخاوف من أوميكرون) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسترليني يهبط مقتربا من أدنى مستوى في 11 شهرا وسط مخاوف من أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).