2021/11/29 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعرضت نقطة عسكرية تابعة لقوات البيشمركة، اليوم الاثنين، إلى هجوم إرهابي في محافظة ديالى.وذكرت وكالة الانباء العراقية، في خبر تابعه “المركز الخبري الوطني”، أن هجوما إرهابيا استهدف نقطة تابعة لقوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هجوم إرهابي على قوات البيشمركة في ديالى المركز الخبري الوطني.

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