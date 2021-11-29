أول تعليق للغنام بعد نقله من قيادة عمليات الانبار

2021/11/29 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادالمح قائد عمليات الانبار السابق الفريق الركن ناصر الغنام، اليوم الاثنين الى تعرضه للضغوط في فترة قيادته العسكرية للمحافظة.وقال في تصريح نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، تابعته (بغداد اليوم) "اكملنا مهمتنا بقيادة عمليات الانبار بمهنية وشرف ولم ننحني امام الضغوط ولم ندخر جهدا للدفاع عن محافظتنا وعن ابناءها".واضاف "حققنا انجازا امنيا كان حاضرا ولن يمحى من ذاكرة الشرفاء حيث وقفنا بحزم وشجاعة امام من اراد سرقة اراضي الدولة فيها وقدمنا الالاف من اسماء المزورين من معاملات مؤسسة الشهداء ممن اعتدوا على حقوق عوائل الشهداء زورا وتزويرا".وتابع "نال عملنا رضى مئات الالاف من ابناء الانبار وازعج الفاسدين والإرهابيين وأرقهم سنعمل بمهنية باي منصب نكلف به من قبل قيادتنا العسكرية".

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