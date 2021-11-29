ملاكات الموانئ تعيد عوامة بحرية للعمل

2021/11/29 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألبصرة / نينا / اعادت ملاكات الشركة العامة لموانئ العراق، عوامة بحرية للعمل بجهود استثنائية بعد أن أجرت عليها عمليات الإدامة والصيانة الكاملة .وقال مدير عام الموانئ المهندس فرحان الفرطوسي: في بيان : ان ملاكات الشركة تعمل على تبذل المزيد من الجهود في إدامة وصيانة القطع والمعدات البحرية ، مؤكداً على توفير كافة المواد الاحتياطية والمستلزمات لانجاح عملهم .من جانب آخر قال مدير قسم السيطرة والتوجيه البحري ربان اعالي بحار أقدم رمزي ايشا داود ان ملاكات شعبة التنوير البحري استطاعت وبجهود استثنائية من إعادة عوامة بحرية للعمل كانت متروكة ضمن مخلفات احدى الشركات،"./ انتهى

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