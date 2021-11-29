شاهد بالفيديو.. العراق يخسر مليارات الدولارات باهمال عقاراته الخارجية | تقرير ضحى عنبر

2021/11/29 | 23:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vtv4SC4etCo

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