شاهد بالفيديو.. عدنان الكناني: هنالك ساسة عراقيين وأحزاب ومكونات تعمل من أجل المصالح الخارجية

2021/11/29 | 23:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YTsyc5LEVuM

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