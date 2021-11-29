مقتل وإصابة خمسة عناصر من البيشمركة بهجوم في كرميان

2021/11/29 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل وإصابة خمسة عناصر من البيشمركة بهجوم مسلح في كرميان جنوب السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عنصراً من البيشمركة قتل وأصيب أربعة آخرون، مساء اليوم، نتيجة هجوم عناصر داعش على البيشمركة في كرميان".

وأضاف المصدر أن "الهجوم كان على لواء ٩ الفوج الاول في البيشمركة".

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