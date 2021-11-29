نتائج أولية للتحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي: اتلاف مريب للبصمات قبل رفعها

2021/11/29 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ في‭ ‬توقيت‭ ‬مشحون‭ ‬بالانتظار‭ ‬الحذر‭ ‬لاعلان‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬النهائية‭ ‬،‭ ‬أعلن‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬قاسم‭ ‬الاعرجي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬النتائج‭ ‬الاولية‭ ‬للجنة‭ ‬التحقيقية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالتحقيق‭ ‬بمحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬إحالة‭ ‬مدير‭ ‬مكافحة‭ ‬المتفجرات‭ ‬والادلة‭ ‬الجنائية‭ ‬الى‭ ‬التحقيق‭ ‬بسبب‭ ‬التقصير،‭ ‬بعد‭ ‬اتلاف‭ ‬البصمات‭ ‬على‭ ‬المقذوفات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رفعها‭ […]

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