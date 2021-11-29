بدعة النتائج غير النهائية

2021/11/29 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا‭ ‬أدري‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬جرى‭ ‬أخذ‭ ‬هذه‭ ‬البدعة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬واللجوء‭ ‬غير‭ ‬مرة‭ ‬الى‭ ‬اعلان‭ ‬نتائج‭ ‬أولية‭ ‬لقضايا‭ ‬أساسية‭ ‬وربّما‭ ‬مصيرية،‭ ‬وتكرر‭ ‬الامر‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة،‭ ‬إذ‭ ‬أعلنت‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬النتائج‭ ‬الاولية‭ ‬للانتخابات‭ ‬وأثارت‭ ‬بها‭ ‬عاصفة‭ ‬من‭ ‬الاعتراضات‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الخاسرة‭ ‬لكن‭ ‬المتنفذة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬ما‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ […]

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