تحذير‭ ‬إسرائيلي‭ ‬يصاحب‭ ‬جلسة ايجابية‭ ‬لمباحثات‭ ‬فيينا‭..‬ وطهران‭ ‬تتمسك‭ ‬بسقف‭ ‬مطالبها‭ ‬

2021/11/29 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ستعمل‭ ‬لمنع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬حيازة‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭ ‬ لقدس‭- ‬لند‭ ‬ن‭- ‬فيينا‭ – ‬الزمان‭ ‬ استؤنفت‭ ‬المحادثات‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬بعد‭ ‬تعليق‭ ‬طويل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أجواء‭ ‬متوترة‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬طهران‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬مصممة‮»‬‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق،‭ ‬وانتهت‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬وابدى‭ ‬الإيرانيون‭ ‬تفاؤلا‭ ‬فيما‭ ‬لمك‭ ‬تحدث‭ ‬منغصات‭ .‬لكنّ‭ […]

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