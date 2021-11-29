2021/11/29 | 23:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المملكة المتحدة ستعمل لمنع إيران من حيازة سلاح نووي لقدس- لند ن- فيينا – الزمان استؤنفت المحادثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني الاثنين في فيينا بعد تعليق طويل في ظل أجواء متوترة فيما أكدت طهران أنها «مصممة» على التوصل إلى اتفاق، وانتهت الجلسة الأولى وابدى الإيرانيون تفاؤلا فيما لمك تحدث منغصات .
لكنّ […]
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لكنّ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير إسرائيلي يصاحب جلسة ايجابية لمباحثات فيينا.. وطهران تتمسك بسقف مطالبها ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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