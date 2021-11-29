ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2021

2021/11/29 | 23:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2021 من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

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