الغنام يودع اهالي الانبار بتدوينة عبر فيسبوك: وقفنا بحزم امام سرقة اراضي الدولة

2021/11/29 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع قائد عمليات الانبار السابق ناصر الغنام، الاثنين، اهالي الانبار بعد انتهاء مهمته قائدا لعمليات المحافظة، ونقله إلى لرئاسة الأكاديمية العسكرية.

وقال الغنام في تدوينة عبر فيسبوك تابعهاNRT عربية، (29 تشرين الثاني 2021)، "اكملنا مهمتنا بقيادة عمليات الانبار بمهنية وشرف ولم ننحني امام الضغوط ولم ندخر جهدا للدفاع عن محافظتنا وعن ابنائها".

وأضاف، "حققنا انجازا امنيا كان حاضرا ولن يمحى من ذاكرة الشرفا، ووقفنا بحزم وشجاعة امام من اراد سرقة اراضي الدولة فيها".

وتابع، "قدمنا الالاف من اسماء المزورين من معاملات موسسة الشهداء ممن اعتدوا على حقوق عوائل الشهداء زورا وتزويرا، ونال عملنا رضى مئات الالاف من ابناء الانبار وازعج الفاسدين والارهابيين وأرقهم".

وقال، "سنعمل بمهنية بأي منصب نكلف به من قبل قيادتنا العسكرية، شكري لرجالنا الابطال وكل من ساند قواتنا من ابناء الانبار الكرام، وتمنياتي ان يحفظ الله الانبار واهلها من كل سوء".

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