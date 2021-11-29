"ترهيب القضاة وإعاقة الديمقراطية" في ليبيا.. تحذير أممي وتلويح بعقوبات

2021/11/29 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان الإثنين، من الأعمال التي يمكن أن تحرم الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي، ملوحة بأن الجهات المسؤولة عن ترهيب القضاة وإعاقة المسيرة الديمقراطية قد تخضع للمساءلة الجنائية وحتى للعقوبات الدولية.

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