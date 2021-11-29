بعد الانسداد السياسي.. هل ستتدخل المرجعية لحل الأزمة في العراق؟ - عاجل

2021/11/29 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت كتلة صادقون، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الاثنين، على امكانية تدخل المرجعية الدينية في حل أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد الوصول الى مرحلة الانسداد السياسي.

وقال القيادي في الكتلة أحمد الكناني، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "بقاء الأزمة السياسية في العراق، بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي تم التلاعب فيها وتم تزويرها وتم سرقت اصوات الناخبين، والتي اوصلت العملية السياسية الى مرحلة الانسداد".

وبين أن "ذلك قد يدفع المرجعية الدينية الى التدخل لحل هذه الأزمة، خصوصاً ان رأي وكلمة المرجعية مسموعة لدى جميع القوى السياسية".

وأضاف الكناني أن "استمرار الأزمة السياسية في العراق دون حلول يشكل خطرا على استقرار الاوضاع في البلاد على المستوى الأمني والاقتصادي، وحتى الاجتماعي".

وأكد أنه "يجب حل هذه الازمة من خلال كشف عمليات التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات المبكرة، ومن خلال إعادة اصوات الناخبين الى مرشحيهم، الذي صوتوا لهم وسرقت اصواتهم".

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