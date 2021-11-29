بيدرى يتوج بجائزة

2021/11/29 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توج النجم الشاب بيدري جونزاليس، لاعب نادي برشلونة الإسباني، بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب تحت 21 عامًا للعام الجارى 2021، الممنوحة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية ، وذلك خلال الحفل المقام حاليًا على مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور أساطير الكرة العالمية والذي يقام سنويا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم.وجائزة "كوبا"، التي فاز بها في نسختها الأخيرة الهولندي ماتياس دي ليخت، يتولى تحديد المرشحين العشرة لها من قبل 32 فائزا سابقا بالكرة الذهبية.وكان النجم الإسباني بيدري جونزاليس، توج بجائزة الفتى الذهبي، والتي تمنح لأفضل لاعب في أوروبا تحت 21 عامًا./انتهى2

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