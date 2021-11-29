وزارة البيشمركة تنعى مقاتلاً وتعلن إصابة آخرين بهجوم جديد في كفري

2021/11/29 | 23:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، إن قواتها تصدت لتعرض شنته عناصر داعش غرب سد باوشاسوار في قضاء كفري.

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وذكر إعلام الوزارة في بيان ترجمه "ناس كورد"، نسخة منه (29 تشرين الثاني 2021)، إنه "في تمام الساعة ٢٢:٠٥، شن ارهابيو داعش هجوماً على جبهات الفوج ٢ لواء ٩ مشاة، التابع لوزارة البيشمركة ضمن حدود منطقة كفري".

وأضاف البيان "نتيجة للتصدي الممتاز لقواتنا واستشهاد عنصر من البيشمركة وجرح ثلاثة افراد بيشمركة آخرون، تم احباط الهجوم الارهابي".

وختم بالقول "حالياً قوات البيشمركة مستمرة بمطاردة الارهابيين".

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