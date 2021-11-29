حفل الكرة الذهبية .. ليفاندوفسكي ينال جائزة أفضل هداف في العالم

2021/11/29 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق، الاثنين، حفل منح جائزة "الكرة الذهبية" المرموقة، من مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يتنافس مجموعة من اللاعبين بينهم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح، على الجائزة.

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