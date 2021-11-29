2021/11/29 | 23:58 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/29 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).