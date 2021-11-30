أول اتفاق أمني بين دولة عربية وإسرائيل - ماهر الشريف

2021/11/30 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف في حدث غير مسبوق، أُعلن في الرباط يوم الأربعاء في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري عن توقيع أول اتفاق أمني بين دولة عربية وإسرائيل، في مواجهة "التهديدات والتحديات في المنطقة"، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس إلى المملكة المغربية، وقابل خلالها عدداً من المسؤولين السياسيين والعسكريين.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الجيش الإسرائيلي، فإن من المفترض أن يوفر هذا الاتفاق "إطاراً ص ......





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