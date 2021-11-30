ميسي يحصل على الكرة الذهبية للمرة السابعة بتأريخه

2021/11/30 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

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حصل الارجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الاثنين، على الكرة الذهبية للمرة السابعة بتأريخه.

وفاز نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الاثنين، بجائزة أفضل ناد في العالم لعام 2021.

وكان نجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل مهاجم في العالم.

فيما فاز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما الإسباني بيدري غونزاليس نجم برشلونة.

واقيم الحفل الخامس والستين، في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

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