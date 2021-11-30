الحشد يحبط محاولة تسلل لـ

2021/11/30 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

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احبط اللواء 22 بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، محاولة تسلل لـ"داعش" شرق محافظة صلاح الدين.

وقال بيان للحشد الشعبي تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجموعة من عناصر فلول “داعش” الارهابي حاولت التسلل الى جزيرة العيث، قبل ان تقوم قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي بالتصدي لهم واحباط محاولة التسلل".

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